На бюджет в российские вузы в 2019 году зачислили почти 496 тыс. человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 496 тыс. студентов зачислены на бюджетные места в российские вузы в 2019 году, из них более 35 тыс. человек - на целевое обучение. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Зачислено на бюджет [в вузы РФ] 495 тыс. 805 [студентов], из них 35 тыс. 170 по приему на целевое обучение <...> Актуальные данные по количеству поступивших на бюджетные места и на места по договорам поступят после опубликования всех приказов о зачислении, не ранее 1 октября 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что объем контрольных цифр приема на обучение на 2019 год по очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета составил 305,97 тыс. бюджетных мест и вырос по сравнению с 2018 годом на 2,3%. По программам магистратуры и аспирантуры по очной форме обучения установлено 122,16 тыс. бюджетных мест.

Рост контрольных цифр приема Минобрнауки России зафиксировало по таким областям наук, как: образование и педагогические науки, математика и естественные науки, инженерное дело, технологии и технологические науки.

По данным министерства, сегодня в вузах РФ обучаются порядка 4,1 млн человек, 90% учится в государственных образовательных организациях высшего образования, из них на бакалавриате - 2,9 млн человек, специалитете - 700 тыс., в магистратуре - 530 тыс., в аспирантуре - 90 тыс. Доля обучающихся по очной форме составляет 2,36 млн человек (57,5%), за счет бюджетных средств учится 1,4 млн (59%).