Guardian: в Google разоблачили многолетнюю хакерскую атаку на пользователей iPhone

ТАСС, 30 августа. Google заявила о том, что ее службе кибербезопасности удалось разоблачить группировку хакеров, которые на протяжении двух лет взламывали смартфоны iPhone. Об этом в пятницу сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление Google.

Как сообщает издание, жертвами хакеров каждую неделю становились тысячи владельцев телефонов. При этом киберпреступникам удавалось взламывать даже устройства, на которые были установлены самые последние на тот момент версии операционной системы.

Для заражения смартфонов хакеры использовали несколько сайтов. Когда владелец гаджета заходил на них, на его телефон скрыто устанавливалось вредоносное программное обеспечение (ПО). После этого вирус получал доступ к личной информации пользователя, в том числе данным о местонахождении, которые обновлялись каждую минуту, ко всем паролям, сохраненным на смартфоне, истории переписки в популярных мессенджерах, в том числе WhatsApp, Telegram, iMessage, а также к номерам из телефонной книги.

Вредоносное ПО автоматически удалялось с телефона после его перезагрузки. "Однако, учитывая объем похищенной информации, авторы кибератаки все равно сохраняли постоянный доступ к различным учетным записям и сервисам, используя похищенные ключи для проверки подлинности, даже если они теряли доступ к смартфону", - отмечает Иан Бир, сотрудник службы кибербезопасности Google.

"Все, что могут сделать пользователи, это сознавать, что массированные кибератаки все еще происходят, и вести себя соответствующим образом, относиться к мобильным устройствам не только как к неотъемлемой части своей жизни, но и как к устройству, которое может быть взломано и может начать загружать каждое их действие в базу данных для использования против них самих", - добавил Иан Бир.

Кибератака против пользователей iPhone была разоблачена членами входящей в состав службы кибербезопасности Google группы Project Zero, состоящей из так называемых белых хакеров, которые занимаются выявлением уязвимостей популярных электронных устройств. Всего сотрудниками было выявлено 14 дефектов ПО на iPhone. Результаты операции были переданы специалистам Apple 1 февраля. Дефекты были исправлены уже 7 февраля в новой версии операционной системы.