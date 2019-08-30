Эксперты: ограничение использования смартфонов в школах позволит улучшить учебный процесс

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Ограничение использования телефонов в школах поможет улучшить учебный процесс и снизить зависимость детей от гаджетов, хотя и не сможет полностью заменить воспитательный фактор в вопросе правильного использования такой техники. Такое мнение высказали ТАСС эксперты в сферах защиты прав и здоровья детей, комментируя разработку федеральными ведомствами рекомендаций по использования телефонов в школах.

Среди названных экспертами главных проблем от чрезмерного использования смартфонов, в том числе в школе, - зависимость от виртуального мира и снижение мотивации к учебе. Как рассказал ТАСС доцент кафедры общей и педагогической психологии Томского госуниверситета, практикующий психолог Игорь Щелин, он и многие его коллеги одобряют инициативу, поскольку смартфоны в школах отрицательно влияют на успеваемость детей. "Те родители, которые ко мне обращаются как к практикующему психологу, говорят, что их дети страдают от компьютерной зависимости в четырех случаях из пяти. У этих детей снижается мотивация к учебе, снижается успеваемость", - сказал Щелин.

Как сообщала министр просвещения РФ Ольга Васильева, рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов в школах уже разослали во все регионы страны и нашли поддержку родителей, учителей и самих детей, при их разработке учитывался опыт Австралии, Франции, Болгарии, Венгрии, Сингапура и других стран. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывала мнение, что школы в регионах должны, исходя из своих особенностей, выработать собственные правила по использованию гаджетов учениками на основе принятых на федеральном уровне рекомендаций.

По его словам, из-за наличия в школах смартфонов иерархия, особенно в начальных классах, строится за счет "крутизны" устройства, а также достижений в виртуальных мирах, а не в реальном. При этом в самих играх психолог не видит однозначной проблемы - в качестве средства поощрения за выполненную работу или как образовательный элемент они могут быть полезны, но дети могут играть бесконтрольно и перестают интересоваться чем-то, кроме самих игр. Страдают от игровой зависимости и подростки.

При этом психолог отмечает, что к запретам в школах смартфонов школьники и их родители отнесутся крайне негативно. "Родители не понимают все риски. Нет ничего плохого, в том, чтобы были кнопочные телефоны на экстренный случай, но смартфоны детям в школе не нужны", - отметил он.

По мнению уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, не только ученики, но и учителя должны отказаться от смартфонов на время урока, чтобы показать пример концентрации на одном занятии. Такая практика уже есть в финских школах, где все участники образовательного процесса перед входом в класс оставляют свои телефоны в специальных шкафчиках и забирают их, когда урок закончен. По его мнению, поскольку смартфоны вошли в повседневную жизнь человека относительно недавно, гигиену обращения с гаджетами еще предстоит сформировать. "У нас, к сожалению, сегодня мало кто говорит о том, как правильно пользоваться мобильным, сколько экранного времени может быть в день у ребенка, какие последствия [могут быть] от использования смартфона. На мой взгляд, чем меньше ребенок с ним общается, тем более он здоров", - рассказал ТАСС Сараев.

Федеральные чиновники также отмечают отсутствие исследований по влиянию гаджетов на здоровье детей. В связи с этим Министерство просвещения РФ заказало фундаментальное трехлетнее исследование, которое оценит влияние мобильных телефонов на здоровье школьников, о чем сообщала Ольга Васильева.

Вопрос воспитания

Но есть мнение, что сами по себе запреты не решат проблемы целиком. Как пояснила ТАСС психолог, руководитель оказывающего школьникам психологическую помощь новгородского благотворительного фонда "Звездный порт", смартфоны могут быть полезны для поиска информации, помогать родителям контролировать детей, а детям защищать свои права. При этом она добавила, что вред, который приписывается телефону: игры и мессенджеры, отвлекающие на уроках, организация школьниками драк для видео, чтобы опубликовать их в соцсетях, нагрузка на зрение - относятся к воспитанию, а не к наличию телефона у подростка.

"Необходимо научить детей правилам использования телефона в школе, в каких случаях им можно пользоваться, а в каких стоит подождать. Можно много чего придумать для того, чтобы не запрещать, а помочь ребенку правильно использовать телефон", - отметила психолог.

О необходимости разъяснительной работы, в том числе среди родителей, говорит и депутат совета народных депутатов Кемеровской области, в прошлом - директор школы Василий Борисов, который считает, что прежде чем вводить подобные запреты, нужно четко проинформировать родителей и детей о рисках и ущербе от использования телефона. "Нужно провести четкое исследование и доказать, что слишком частое общение с телефоном влияет на здоровье ребенка. Есть зарубежные практики и здесь у нас в России, что перед заходом на урок ребята сдают телефоны педагогу, проходит урок и они берут телефоны на перемены", - сказал ТАСС Борисов, отметив, что соответствующие решения по запрету гаджетов могут принимать родительские комитеты.

Такая практика, в частности, действует в начальных классах кемеровской гимназии № 42, где после по договоренности педагогов и родителей школьники уже в течение нескольких лет не используют на уроках мобильные телефоны. По словам учителей, такой отказ от использования гаджетов во время учебного процесса помогает детям лучше концентрироваться на теме урока и формирует правильные образовательные привычки.

Как сообщила ТАСС директор гимназии Татьяна Семенкова, этот вопрос регламентирует внутренний приказ об использовании электронных средств связи. "В приказе прописано, что в начале урока дети сдают свои телефоны учителю, в каждом классе есть специальный прозрачный контейнер, после урока они их забирают. Ответственность на время нахождения телефона в коробке несет учитель, после того как дети уходят и их забирают, ответственность с учителя снимается", - рассказала Семенкова.