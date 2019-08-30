В Москве презентовали учебно-методический комплекс развития личностного потенциала детей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новый учебно-методический комплекс (УМК) по социально-эмоциональному развитию детей и развитию личностного потенциала подростков, разработанный благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и корпорацией "Российский учебник" при участии партнеров, станет доступным для педагогов и воспитателей в наступающем учебном году. Об этом рассказала руководитель программы по развитию личностного потенциала фонда "Вклад в будущее" Екатерина Хаустова на форуме "Город образования" в Москве.

"Учебно-методический комплекс рассчитан на детей от пяти до 18 лет. Первая редакция прошла апробацию в школах Москвы и Тюмени и получила много положительных отзывов, первая партия комплектов учебных пособий в рамках благотворительной деятельности фонда уже отправляется в регионы-участники программы по развитию личностного потенциала. Педагоги школ и детских садов, участвующих в программе, прошли обучение по работе с УМК и с нового учебного года начнут занятия с детьми: первыми к занятиям приступят дошкольники и младшие школьники, а в конце осени стартуют занятия с подростками. Учебно-методический комплект станет доступным для российских школ до конца этого учебного года", - сказала Хаустова.

Она пояснила, что в состав УМК входят пособие для педагогов и психологов по теоретическим основам социально-эмоционального развития детей, методические пособия для воспитателей и учителей, пособия для детей, готовые сценарии для занятия и игровой комплект. "Все материалы объединены единой методологией и включают инструменты для мониторинга и оценки изменений", - сказала представитель фонда.

УМК создан в результате многолетнего анализа различных мировых практик, рассказала Хаустова. "Обучение по нему дает, среди прочего, средообразующий эффект: социально-эмоциональное развитие детей, начиная с детского сада, год за годом, создает благотворный фон, почву для развития личностного потенциала. Дети учатся понимать себя и других, распознавать эмоции и причины их появления, разрешать конфликтные ситуации и отстаивать свою точку зрения. И делают это вместе с учителями и родителями, вовлеченными в программу", - сказала она.

Как сообщила на презентации директор по цифровым коммуникациям корпорации "Российский учебник" Екатерина Латыпова, также откроются онлайн-курсы повышения квалификации для учителей начальной и средней школы, воспитателей детских садов, желающих использовать новый учебно-методический комплекс.

"Помимо создания качественного комплексного продукта, который этой осенью появится на книжных полках, нам важно обеспечить и его качественное применение. В этой связи совместно с благотворительным фондом "Вклад в будущее" мы разрабатываем сейчас онлайн-курсы повышения квалификации для педагогов, которые позволят обеспечить квалифицированную поддержку учителям и родителям в развитии социально-эмоционального интеллекта и личностного потенциала детей. Курсы и новый комплект также станут доступны образовательным организациям уже этой осенью", - сказала Латыпова.