В Госдуму внесли законопроект, вводящий понятие "коррупционное правонарушение"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров внес в Госдуму законопроект, который вводит в законодательство понятие "коррупционное правонарушение", следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Статью 1 закона "О противодействии коррупции" дополнить пунктом следующего содержания: "коррупционное правонарушение - деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законодательством РФ установлена уголовная, административная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность", - говорится в документе.

Как указывает в пояснительной записке автор законопроекта, инициатива связана с введением в 2018 году нормы, по которой в бюджет Пенсионного фонда зачисляются конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также деньги от реализации конфискованного имущества. При этом, как отмечает сенатор, в настоящее время в законодательстве РФ отсутствует определение понятия "коррупционное правонарушение".

По словам Александрова, Генпрокуратурой и МВД РФ установлен только перечень преступлений коррупционной направленности, который используется для статистического наблюдения.

"В связи с этим правомерность зачисления в доход Пенсионного фонда РФ соответствующих денежных средств со ссылкой на перечень преступлений, установленный исключительно в статистических целях, может быть поставлена под сомнение", - подчеркивается в пояснительной записке.

В ней также говорится, что законопроект подготовлен по поручению Генпрокуратуры России.