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Дело Кирилла Вышинского

В ООН намерены внимательно следить за ситуацией вокруг Вышинского

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека напомнили, не раз выражали обеспокоенность практикой помещения под арест до суда по уголовным делам, связанным с конфликтом на востоке Украины

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за развитием ситуации вокруг расследуемого на Украине дела, касающегося главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявила в пятницу ТАСС в Женеве официальный представитель этого ведомства Марта Хуртадо Гомес.

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Отвечая на вопрос о том, как в УВКПЧ оценивают освобождение Вышинского из-под стражи, она отметила: "Что касается этого конкретного дела, то мы внимательно следили за всеми событиями (включая визиты в места содержания под стражей и мониторинг судебных сессий)". "Поскольку судебное разбирательство по существу еще идет, пока рано комментировать это дело, - сказала официальный представитель. - Мы будет следить за дальнейшим развитием событий".

Хуртадо Гомес напомнила, что Управление Верховного комиссара ООН "на протяжении последних пяти лет вело постоянный мониторинг и выражало обеспокоенность по поводу практики почти автоматического помещения под арест до суда по уголовным делам, связанным с конфликтом" на востоке Украины. Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест. После принятия этого решения, подчеркнула Хуртадо Гомес, "в ряде случаев, включая дело г-на Вышинского, судьи часто применяли более мягкие меры, нежели содержание под стражей до суда".

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