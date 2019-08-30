В ООН намерены внимательно следить за ситуацией вокруг Вышинского

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжит следить за развитием ситуации вокруг расследуемого на Украине дела, касающегося главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом заявила в пятницу ТАСС в Женеве официальный представитель этого ведомства Марта Хуртадо Гомес.

Отвечая на вопрос о том, как в УВКПЧ оценивают освобождение Вышинского из-под стражи, она отметила: "Что касается этого конкретного дела, то мы внимательно следили за всеми событиями (включая визиты в места содержания под стражей и мониторинг судебных сессий)". "Поскольку судебное разбирательство по существу еще идет, пока рано комментировать это дело, - сказала официальный представитель. - Мы будет следить за дальнейшим развитием событий".

Хуртадо Гомес напомнила, что Управление Верховного комиссара ООН "на протяжении последних пяти лет вело постоянный мониторинг и выражало обеспокоенность по поводу практики почти автоматического помещения под арест до суда по уголовным делам, связанным с конфликтом" на востоке Украины. Конституционный суд Украины 25 июня отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест. После принятия этого решения, подчеркнула Хуртадо Гомес, "в ряде случаев, включая дело г-на Вышинского, судьи часто применяли более мягкие меры, нежели содержание под стражей до суда".