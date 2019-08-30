"Репортеры без границ" назвали самую опасную для журналистов страну

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Убийство двух журналистов в Мексике в августе поставило эту страну на первое место в рейтинге самых опасных для работников СМИ, составленном международной организацией "Репортеры без границ" (RSF). Соответствующее заявление организация распространила в пятницу.

"Недавние убийства Хорхе Селестино Руиса Васкеса (2 августа) и Невита Кондеса Харамильо (24 августа) увеличили количество убитых журналистов в Мексике за 2019 года до 10. Более 30% от общего числа убийств работников СМИ за этот год произошли в Мексике, сделав ее самой смертельно опасной страной для журналистов, гораздо опаснее Афганистана и Сирии", - говорится в обращении "Репортеров без границ". Организация подчеркивает, что речь идет лишь о тех случаях, когда официально установлено, что причиной гибели людей становится именно их профессиональная деятельность, в то время как расследование еще двух случаев продолжается.

В этой связи глава латиноамериканского подразделения "Репортеров без границ" Эммануэль Коломбие обратился к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору принять меры, соответствующие тяжести сложившейся ситуации. Также он указал на необходимость "как можно скорее воплотить смелые реформы, которые [президент] обязался осуществить".

"Следователи должны проявлять большую беспристрастность, отдавать предпочтение профессиональному мотиву и в кратчайшие сроки найти виновных в убийствах Хорхе и Невита. В этих случаях серьезные подозрения связаны с причастностью местных должностных лиц", - добавил Коломбие.

В сообщении международной организации отмечается, что в ее рейтинге свободы прессы за 2019 год Мексика занимает 144-е из 180 мест.