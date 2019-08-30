Останки 46 солдат предали земле на Аллее славы "Самбекские высоты" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Останки 46 воинов Великой Отечественной войны, найденные поисковиками в Неклиновском районе Ростовской области, похоронили в пятницу на Аллее славы музейного комплекса "Самбекские высоты". Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Предали земле останки 46 воинов, обнаруженных нашими поисковыми отрядами. Имена троих удалось установить. По остальным - впереди кропотливая работа. Вместе с поисковиками продолжаем трудиться над созданием Народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты", - написал губернатор на своей странице в Instagram, уточнив, что найденные артефакты времен войны передаются для формирования экспозиции.

При этом он напомнил, что в эти дни в Ростовской области отмечается 76 лет со дня освобождения региона от фашистских захватчиков. "В боях на территории Ростовской области сложили головы свыше 800 тыс. человек", - подчеркнул глава региона.

На Аллее Памяти "Самбекских высот" уже покоятся останки 165 солдат Красной армии, уточнили в пресс-службе губернатора.

Комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Музей разместится на площади более 3 тыс. кв. м. Он возводится на народные пожертвования: уже собрано более 420 млн рублей. Его строительство планируется завершить к октябрю 2019 года.