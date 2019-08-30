СМИ: умер основатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

ТАСС, 30 августа. Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с четверга на пятницу в возрасте 93 лет. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на заявление семьи Раусингов.

Ханс Раусинг возглавил Tetra Pak на заре компании в начале 1950-х годов и принес тетраэдрические упаковки для продуктов на мировой рынок. Картонные пакеты для молока родом из Швеции позволили Раусингу-младшему создать из семейной фирмы со штатом в шесть человек транснациональную корпорацию с годовым оборотом более €10 млрд и более 22 тыс. сотрудников.

Первый контракт с СССР Ханс Раусинг подписал в конце 1950-х годов. Каждый год во всем мире продается почти миллиард литров жидких продуктов в картонных упаковках компании.

Ханс Раусинг был одним из богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в $12 млрд.

Предприниматель умер в своем доме в Англии.