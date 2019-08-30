IPChain, ФИС и Финансовый университет займутся оценкой интеллектуальной собственности

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС) и Финансовый университет при правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут совместно разрабатывать методики оценки интеллектуальной собственности в цифровом пространстве, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу президент ФИС Сергей Матвеев. Участники планируют заниматься совместными исследованиями и, в частности, разработать новые методики оценки цифровых объектов и прав на самые разные виды результатов интеллектуальной и творческой деятельности.

"Подписано трехстороннее соглашение. Вместе с университетом мы попытаемся решить очень важную проблему - разработать новые методики оценки в сфере интеллектуальной собственности. Это современный, стремительно растущий и, что самое важное, полностью цифровой рынок", - рассказал собеседник агентства.

По словам ректора университета Михаила Эскиндарова, слова которого приводит пресс-служба IPChain, интеллектуальная собственность становится одним из самых быстрорастущих рынков, что диктует необходимость в разработке эффективных механизмов оценки новых активов.

Со своей стороны, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский объяснил корреспонденту ТАСС, почему разработки решено реализовать на площадке Финансового университета. "Финансовый университет на протяжении многих лет остается ведущей площадкой для исследований в сфере финансов, а поскольку ключевой пункт нашей исследовательской повестки дня - оценка интеллектуальной собственности в цифровой среде - как раз относится к этой области, выбор был очевиден", - сказал Кричевский.

К участию в работе участники соглашения планируют привлечь госкорпорации, банки, международных экспертов.

Финансовый университет при правительстве РФ - один из ведущих вузов России. Университет готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, IT-специалистов, социологов и политологов.