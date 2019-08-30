Дух горного братства. Альплагерь "Безенги" в КБР отмечает 60-летний юбилей

АЛЬПЛАГЕРЬ БЕЗЕНГИ /Кабардино-Балкария/, 30 августа. /ТАСС/. Встреча ветеранов, чествование новичков, концерт бардовской песни и торжественное собрание прошли в пятницу в альпинистском учебно-спортивном лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии (КБР), который в этом году отмечает 60-летний юбилей. В атмосферу праздника погрузилась корреспондент ТАСС и узнала, для чего люди ходят в горы, какие у них традиции и кто встречает альпинистов в альплагере.

Раннее пробуждение

В лагере всегда особая атмосфера и другой воздух, оттого и выспаться здесь можно быстро: после нескольких часов сна человек чувствует себя отдохнувшим и бодрым. Ранним утром 30 августа перед праздником в лагере необычно суетно - все готовятся встречать гостей. Над костром висит казан с мясом, пекутся традиционные балкарские хычины, сервируются столы: все сотрудники лагеря мобилизованы на встречу гостей.

Погода в Безенги прекрасная, что тоже способствует хорошему настроению, и вот уже появились микрофоны, поставили трибуну и запели артисты местной самодеятельности Черекского района. Начинается праздник с возвращения на базу 30 новичков, которые во время сборов в лагере сдали норматив на "Значок альпиниста" и теперь по праву могут называться альпинистами. Когда один из участников концерта Арсен Макитов запел "зову тебя в Балкарию...", зрители аплодировали и танцевали. На площадке появились почетные гости, которые приехали поздравить лагерь с юбилеем.

"Шесть десятилетий назад лагерь на высоте 2 тыс. 200 метров над уровнем моря принял первых альпинистов. За это время тысячи людей узнали и полюбили эти места, полюбили не только потому, что ходили в горы, а потому что это уникальное скопление "пятитысячников" в одном месте. Здесь все настоящее: горы, люди, традиции, и песни у костра тоже здесь, и атмосфера здесь уникальная. Все те, кто сюда приезжает, нашли единомышленников на всю жизнь, здесь особый дух горного братства", - сказал, обращаясь к собравшимся, полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, и поздравил их с праздником.

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков назвал альпинистский лагерь центром дружбы народов.

"Выражаю искренние слова благодарности администрации этого прекрасного комплекса, тем людям, которые вкладывают неимоверный труд для того, чтобы дарить альпинистам, людям, которым интересен этот вид спорта, все необходимые условия. Альплагерь "Безенги" для Кабардино-Балкарии сегодня центр дружбы народов, центр объединения народов. Вы все, сегодня здесь находящиеся, - из разных регионов России и других стран, объединились по интересам и, кроме достижений и восхождений, я уверен, что вы с собой унесете добро и тепло этого искреннего общения", - сказал Коков.

Альпинизм - спорт интеллектуалов

Главный научный сотрудник НИИ скорой помощи города Москвы имени Склифосовского, профессор, участник первого сбора альпинистов в Безенги в 1959 году Владимир Леменев, отметил, что Кабардино-Балкария и горы республики - это жемчужина России. "Это то, что нам отдали предки, чтобы мы это сохранили и развивали, приумножали. Сюда приезжает молодежь, они учатся, поднимаясь в горы, преодолевая собственную телесную слабость и дух, потом они будут борцами по жизни и крепкими здоровыми людьми. Долгих вам лет жизни, такой, как живут горцы, и передавайте эстафету любви к горам своим детям, близким, родственникам и соседям", - пожелал доктор, обращаясь к участникам торжества.

Как пояснил директор лагеря Алий Анаев, люди должны чувствовать себя комфортно в суровых условиях гор.

"Мы стараемся преумножить то, что было начато нашим старшим поколением, заложено в 1959 году. Первый автомобиль сюда заехал в 1963 году, и вот в таких суровых условиях они жили и работали, создавали уют, и мы стараемся. Мы стараемся вовлекать молодежь в альпинизм, а здесь как нигде в другом месте можно воспитывать морально-волевые качества, патриотизм", - сказал Анаев.

Башни, сакли, этнография

Альплагерь "Безенги" славится своим этнографическим уголком, который включает в себя несколько сакль и две башни, построенные в стиле древнего балкарского жилища. Одна из башен превращена в музей, который с удовольствием посещают все гости лагеря.

"Этому аммониту минимум 150 млн лет", - рассказывает директор лагеря о камне, который стоит возле башни как экспонат. Александр Матовников и Казбек Коков отведали воды из ручья, который течет возле башни-музея, и направились внутрь.

В музее сотни экспонатов, начиная от предметов утвари балкарцев, карт, описаний горных маршрутов, одежды и заканчивая старинными книгами.

"Здесь у нас небольшая библиотечка, - начинает рассказ куратор альплагеря в Федерации альпинизма России Алексей Слотюк. - Есть 19-томник "Живописная Россия" это девятый том, "Кавказ", издан в 1883 году. А вот первая книжка по альпинизму 1870 года "Восхождение на высокие горы", а это Решфельд, который здесь делал первое восхождение, с тех пор на ту гору ходят многие", - добавил он. На самом верхнем этаже башни обустроен смотровой купол, который также полюбился посетителям.

"Есть смысл строить такие мини-отели еще", - отметил Матовников, выходя из башни.

Гости альплагеря в Безенги смогут послушать в эти дни концерты бардовской песни, стать участниками серии встреч и послушать лекции известных альпинистов. Также состоялись слайд-шоу работ фотографа Владимира Копылова, а также файер-шоу.

Кроме того, 30 августа была заложена капсула у основания арт-площадки "Безенги", которая будет построена на территории базы в виде амфитеатра со сценой и 100 зрительскими местами.

О лагере

Альплагерь "Безенги" расположен в Черекском районе на высоте около 2,2 тыс. м над уровнем моря. С мая по сентябрь он принимает около 1,5 тыс. любителей активного вида отдыха в горах.

"Безенги" - одна из лучших в России альпинистских учебно-спортивных баз. Здесь проходят чемпионаты по различным дисциплинам альпинизма. Спортсменов привлекает в район близость Безенгийской стены (13-километровый горный массив - наиболее высокий участок Главного Кавказского хребта), а также шесть из восьми вершин-пятитысячников Кавказа: Дыхтау (5204 м), Коштантау (5152 м), Мижирги (5025 м), Шхара (5182 м), пик Пушкина (5100 м) и Джангитау (5058 м). С 2007 года именно здесь Федерация альпинизма России проводит Центральную школу инструкторов - методистов по альпинизму.