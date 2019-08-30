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Премьер Великобритании рассказал, что хотел стать рок-звездой или владельцем торговой сети

По словам Бориса Джонсона, у него были разные цели

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ранее мечтал стать рок-звездой или владельцем сети супермаркетов. С такими словами он выступил в пятницу на встрече с молодыми журналистами, информирует агентство Press Association.

"У меня были разные цели. Я недолгое время думал, что мог бы стать музыкантом, рок-звездой, но не зашло очень далеко. Тогда я подумал, что буду владеть сетью мультибрендовых магазинов и стану магнатом, но и здесь я не преуспел. Я хотел производить кухонную плитку, и это стало полный провалом", - поделился британский премьер.

Борис Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьер-министра Соединенного Королевства и сменил на этом посту Терезу Мэй, которая еще в мае объявила о своей отставке из-за невозможности реализовать выход страны из Евросоюза. До этого он возглавлял британский МИД (2006 - 2018 годы) и был мэром Лондона (2008 - 2016 годы).

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ВеликобританияДжонсон, Борис
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