Петербург примет передачу эстафеты кругосветного плавания к 200-летию открытия Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербург 3 сентября примет эстафету кругосветной парусной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими исследователями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Программу экспедиции представили на пресс-коференции в пятницу ее организаторы и участники.

"Первый этап экспедиции Беллинсгаузена был Петербург - Копенгаген. Этот этап был полностью яхтой "Русь" реализован. 3 сентября яхта "Русь", выполнившая [часть маршрута экспедиции] в исторические даты, на набережной лейтенанта Шмидта передаст эстафету плавания яхте "Сибирь", - рассказал журналистам капитан яхты "Русь" Сергей Тимошков.

Омская яхта "Сибирь" уже прибыла в Петербург, откуда начнется основная часть кругосветного плавания. Капитан "Сибири" Сергей Щербаков рассказал, что яхта перед прибытием в город на Неве уже прошла весь Северный Ледовитый океан. Дальнейшая часть экспедиции предполагает более трех десятков заходов в иностранные порты, во Франции к "Сибири" присоединится учебно-научная парусная яхта "Ксанаду".

Маршрут экспедиции будет пролегать по Атлантическому океану до Южной Америки и станции Беллинсгаузен в Антарктиде. "Мы хотим быть там 28 января 2020 года, именно в этот день (два столетия назад) Беллинсгаузен увидел эти льды", - рассказал он. Путешествие "Сибири" осуществляется на средства президентского гранта, выделенного в 2018 году. Главная цель кругосветки, по словам Щербакова - "это пронести флаг России вокруг земли и водрузить его на станции Беллинсгаузен".

Как рассказал журналистам капитан яхты "Ксанаду" Максим Озерной, в рамках плавания запланирована и научная программа, рассчитанная на все путешествие. "У нас на лодке собран измерительный комплекс, позволяющий определять содержание углекислого газа, прежде всего - одного из основных парниковых газов наравне с метаном, - как в воздухе, так и растворенного в воде. Полученные нами данные, мы предполагаем, помогут ответить на целый ряд вопросов, что происходит с планетой сейчас, как развиваются потоки углекислого газа, где они больше поглощаются", - пояснил он.

Из Антарктиды "Сибирь" планирует возвращаться по Тихому океану вдоль побережий Южной Америки и Северной Америки, Аляски и российского Севера - обратно в Омск. В иностранных городах по пути следования участники плавания будут при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводить встречи с соотечественниками за рубежом. Финиш экспедиции "Сибири" намечен на октябрь 2020 года.