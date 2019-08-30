Заявившие об увольнении владимирские медсестры продолжат работу после возвращения выплат

ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев в пятницу встретился с семью из 12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы, заявивших о намерении уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат. Женщины отзовут заявления после возвращения им всех выплат, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали 26 августа заявления об увольнении после общего собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении стимулирующей части заработной платы в объеме 50%. Медсестры зарабатывают около 32-35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их зарплата уменьшилась на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.

"В Александровскую районную больницу выехал директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев. По итогам индивидуальной встречи с семью медицинскими сестрами из 12 обсудили ситуацию с заработной платой, нормированием интенсивности труда, дополнительной нагрузкой и мерами социальной поддержки. Все написавшие заявления медицинские сестры сообщили, что отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении заработной платы в прежнем объеме", - сообщила Петрова.

Она добавила, что Мозалев решил создать выездную рабочую комиссию департамента здравоохранения региона, включив в нее представителей региональной профсоюзной организации работников здравоохранения, Росздравнадзора и общественной организации "Врачебная палата Владимирской области". "Достигнута договоренность об уровне заработной платы и отзыве заявлений. Все участвующие в разговоре медицинские сестры высказали пожелание продолжить трудиться в больнице", - добавила пресс-секретарь губернатора, уточнив, что медсестры попросили выделить им в помощь санитара для транспортировки тяжелых пациентов и ухода за ними.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница, на качество медобслуживания в которой в 2017 году на "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловались местные жители. Сейчас в больнице продолжается ремонт, который должен завершиться до конца года.