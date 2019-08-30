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Российские специалисты завершили реставрацию купола гаванского Капитолия

Церемония официального открытия Капитолия состоится в ноябре
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Описание
© Евгений Задорожный/ТАСС
© Евгений Задорожный/ТАСС
© Евгений Задорожный/ТАСС

ГАВАНА, 30 августа. /ТАСС/. Реставраторы из России завершили работы по восстановлению золотого покрытия купола гаванского Капитолия. Утром в пятницу рабочие начали освобождать его от строительных лесов, благодаря чему жители и гости города смогли впервые увидеть результаты реставрации, передает корреспондент ТАСС.

"Мы не можем отказаться от красоты города, и мы должны продолжать работать, потому что Гавана достойна своей великой истории. Мы благодарим российских специалистов, которые работали над реставрацией и как никто другой владеют техниками работы с золотом. Они обязательно примут участие в церемонии официального открытия Капитолия в ноябре, когда мы будем праздновать 500-летие столицы", - заявил журналистам глава Исторического бюро Гаваны Эусебио Леаль Эспенглер.

Реставраторы из РФ работали и над восстановлением статуи Республики внутри здания Капитолия, в открытии которой принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита на остров в конце июля.

Кубинский Капитолий был построен в 1929 году и до 1950-х годов был самым высоким зданием в Гаване. До победы революции в 1959 году в нем заседал парламент страны. Затем здание использовалось в качестве конгресс-центра и было открыто для посетителей. В скором времени в Капитолии планируется постоянное проведение сессий Национальной ассамблеи народной власти (однопалатный парламент) Кубы.

Своим внешним обликом здание напоминает вашингтонский Капитолий, однако не является его репликой. Гаванский Капитолий имеет также сходство с парижским Пантеоном и Собором Святого Петра в Риме.

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