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Заявившим об увольнении из больницы под Владимиром медсестрам сохранят все выплаты

Ранее женщины сообщили, что готовы продолжить работу в медучреждении, если им вернут все выплаты

ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев принял решение сохранить в полном объеме заработную плату с выплатами 12 медсестрам неврологического отделения Александровской районной больницы, заявившим о намерении уволиться из-за сокращения стимулирующих выплат. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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Двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области написали 26 августа заявления об увольнении после общего собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении стимулирующей части зарплаты в объеме 50%. Медсестры зарабатывают около 32-35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их зарплата уменьшилась на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.

"Принято решение о сохранении заработной платы медицинским работникам в полном объеме, что позволит избежать увольнений и стабилизировать кадровую ситуацию", - говорится в сообщении.

В пятницу с медсестрами встретился Мозалев. Женщины выразили желание продолжить трудовую деятельность в неврологическом отделении, если им сохранят стимулирующие выплаты в полном объеме.

В состав Александровской районной больницы входит Струнинская больница, на качество медобслуживания в которой в 2017 году на "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловались местные жители. Сейчас в больнице продолжается ремонт, который должен завершиться до конца года.

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