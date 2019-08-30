Парижские школы повторно проверят на наличие свинца перед началом учебного года

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Региональное агентство здравоохранения (ARS) столичного региона Иль-де-Франс поручило нескольким школам в окрестностях собора Парижской Богоматери взять пробы в классах, чтобы проверить их на заражение свинцом. Информация об этом размещена на сайте надзорного органа в пятницу.

"После пожара в соборе Парижской Богоматери ARS рекомендовало... всем структурам, принимающим детей, находящимся вблизи от собора, взять пробы во всех помещениях, где будут находиться дети <...> В четырех учреждениях методология, использованная для анализов во внутренних помещениях, не позволяет сделать выводы о том, действительно ли помещения загрязнены свинцом (недостаточный объем материала, неточное указание места сбора и т.д.). ARS рекомендует провести новый сбор проб", - говорится в заявлении.

В одном из указанных четырех заведений - начальной школе и детском саду Сен-Виктор в пятом округе города были, в частности, обнаружены повышенные уровни содержания свинца в школьном дворе. В этой связи территория вокруг школа признана непригодной для пребывания детей, было предписано организовать проверку здоровья всех учеников и провести процедуру очистки.

Также в коммюнике говорится о начальной школе и детском саде Сен-Катрин, расположенных по соседству, к качеству проб в которых вопросов не возникло. Однако там на "предметах, доступных детям", было отмечено высокое содержание свинца (более 70 микрограмм на куб. м). В этой связи было предписано провести проверку здоровья учеников и снять со стен картины, на которых в том числе и были найдены следы этого металла.