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В Вашингтоне 1 сентября откроется российская выставка о Второй мировой войне

Ее можно будет посетить по 8 сентября

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны" открывается 1 сентября в стенах Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства РФ в США.

"Экспозиция охватывает период с ликвидации Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Собранные материалы рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке", - отмечается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Выставку, подготовленную совместными усилиями РКЦ и российского посольства, может посетить с 1 по 8 сентября любой желающий.

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