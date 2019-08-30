В Вашингтоне 1 сентября откроется российская выставка о Второй мировой войне

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны" открывается 1 сентября в стенах Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба посольства РФ в США.

"Экспозиция охватывает период с ликвидации Чехословакии как суверенного государства в марте 1939 года, усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года. Собранные материалы рассказывают о событиях, приведших к масштабному мировому конфликту, позволяют понять причины неудачи создания широкой антигитлеровской коалиции с участием СССР, а также логику действий советского руководства в сложившейся международной обстановке", - отмечается на официальной странице диппредставительства в Facebook.

Выставку, подготовленную совместными усилиями РКЦ и российского посольства, может посетить с 1 по 8 сентября любой желающий.