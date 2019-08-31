В ЕАО паводком размыло участок федеральной дороги

ТАСС, 31 августа. Паводок размыл участок федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" в Еврейской автономной области, из-за чего было нарушено движение между населенными пунктами области и Хабаровского края, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС.

"31 августа 2019 года в периоды с 01:00 (10.00 мск) до 06:00 ( 00.00 мск) и с 09:00 (15.00 мск) до 11:30 (05.30 мск), из-за размыва участка федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск км 2113 (в районе с. Волочаевка), произошедшего в связи со сложной паводковой обстановкой, было прекращено движение автомобильного транспорта, ввиду чего было нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами Еврейской автономной области и Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Как уточняется, осуществляется реверсивное движение.

В области действует режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой.