{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: около 2 млн человек в Индии могут лишить гражданства и депортировать

Их не включили в реестр гражданства в штате Ассам

ТАСС, 31 августа. Почти 2 млн человек не были включены в Национальный реестр гражданства, составленный властями индийского штата Ассам. Об этом в субботу сообщило AFP со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что эти граждане могут быть лишены индийского гражданства и депортированы из страны.

В реестр при этом были включены 31,1 млн жителей Ассама. Как поясняет телеканал NDTV, реестр представляет собой перечень людей, которые смогли доказать, что проживали в штате до 24 марта 1971 года и не являются незаконными мигрантами из Бангладеш.

По данным телеканала, в штате усилены меры безопасности из-за опасений возможных протестов.

Теги
Индия
Ростуризм: новые правила выдачи виз в Финляндию могут негативно отразиться на турпотоке
С 1 сентября Хельсинки будет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС
Читать полностью