Ростуризм: новые правила выдачи виз в Финляндию могут негативно отразиться на турпотоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Новые правила выдачи шенгенских виз в Финляндию, которые начнут действовать для россиян с 1 сентября, могут негативно сказаться на турпотоке в эту страну. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев.

В начале августа пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого Финляндия при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу, но с сентября страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена. Позже на информационной встрече, посвященной нововведениям, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила заверила, что российские туристы продолжат получать финские визы без затруднений.

"Любое усложнение визового режима сказывается на туристских потоках всегда отрицательно. Но, конечно, турист адаптируется под него. Просто Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет", - сказал Корнеев.

Как отметила ТАСС представитель туроператора "Русские экспресс", на сегодняшний день изменения в связи с вводом новых правил еще не ощутимы. "Специалисты компании полагают, что ужесточение мер повлияет на выбор страны отдыха в сторону уменьшения турпотока в Финляндию", - отметила она.

Как передает корреспондент ТАСС, посетивший визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге, в последнюю неделю очереди в учреждении занимали несколько этажей, хотя ранее все посетители размещались в одном зале на третьем этаже. Из-за обилия людей пришлось остановить межэтажный эскалатор, и на нем тоже образовалась очередь. Тем, кто резервировал заранее время через интернет, также пришлось стоять в общей очереди. Сотрудники визового центра, дежурившие на этажах, не успевали отвечать на обращения посетителей.

О ситуации с визами

Российские туристы в последнее десятилетие были одним из заметных источников роста для финской туристической индустрии, в первую очередь для Юго-Восточной и Восточной Финляндии. Согласно экспертным оценкам, в 2012 году общая сумма покупок, сделанных в стране гостями из РФ, преимущественно из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составила около €1 млрд.

Однако с весны 2014 года российский турпоток в Финляндию постоянно снижается. Эксперты объясняют это, с одной стороны, ослаблением курса рубля, с другой - политической ситуацией, сложившейся из-за кризиса на Украине, из-за которой россияне воздерживаются от поездок в Европу, предпочитая путешествовать по РФ.

С января по июнь 2019 года генеральное консульство Финляндии в Петербурге приняло около 330 тыс. заявлений на визу, что, по данным представительства, на 15% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В общей сложности в 2018 году генконсульство выдало 540 тыс. виз.