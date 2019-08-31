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Акции протеста в Гонконге

Сотни демонстрантов начали несанкционированное шествие в центре Гонконга

Маршрут участников акции протеста пролегает мимо штаб-квартиры полиции и правительственного комплекса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 августа. /ТАСС/. Несколько сотен человек в субботу днем вышли на улицы Гонконга, где почти три месяца продолжаются демонстрации противников закона об экстрадиции. По свидетельству корреспондента ТАСС, участники несанкционированной акции собрались на спортивной площадке в районе Ван Чай и выдвинулись в сторону делового центра.

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Их маршрут пролегает мимо штаб-квартиры полиции и правительственного комплекса. Собравшиеся подчеркивают, что они являются христианскими активистами, проводящими "религиозное мероприятие", которое якобы не нуждается в специальном разрешении властей. Некоторые из них несут иконы, напевают молитвенные песни со словами "Аллилуйя", другие - держат антиправительственные плакаты с критикой главы местной администрации Кэрри Лам.

Ожидается, что к вечеру уличные акции примут более широкий размах. Крупный митинг в центре города планировала созвать организация "Гражданский фронт за права человека", однако полиция отказалась утвердить заявку на шествие. При этом многие демонстранты могут выйти, несмотря на запрет.

Усиленные наряды полиции видны в районе Sai Ying Pun, в котором расположена канцелярия центральных властей КНР. Одноименная станция метро была закрыта по соображениям безопасности. В квартале перекрыты некоторые улицы. Туда были выдвинуты две спецмашины с водяными пушками.

В пятницу полиция задержала около десятка оппозиционных активистов, которые подозреваются в подстрекании к беспорядками.

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