ТАСС представит свой новый проект "Ньюм" на фестивале Rukami

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС представит свой новый информационно-образовательный проект "Ньюм" на фестивале идей и технологий Rukami, который открывается в субботу на территории ВДНХ в 12:00 мск, сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"ТАСС выступает генеральным информационным партнером события и познакомит его участников со своим проектом, ориентированным на детей и подростков", - рассказали в департаменте.

Задача проекта "Ньюм" - с помощью коротких видеороликов, слайд-шоу и анимации доступно рассказывать о важных событиях и персонах, актуальных для детей и подростков вопросах. Основные каналы коммуникации и взаимодействия с аудиторией проекта - социальные сети "ВКонтакте" и Instagram, видеохостинг YouTube. Агентство ТАСС реализует проект совместно с Министерством просвещения РФ.

На фестивале Rukami ТАСС организует 3D-фотозону с использованием современных технологий съемки. На площадке посетители смогут сделать анимированные снимки, получить их на электронную почту и загрузить напрямую в социальные сети. Каждый гость фотозоны получит светоотражающий браслет с нанесенным QR-кодом, позволяющим мгновенно перейти на YouTube-канал "Ньюм".

Фестиваль идей и технологий Rukami - ключевое событие некоммерческого проекта Rukami, он объединяет ведущих российских и зарубежных технологических энтузиастов, изобретателей, художников и экспертов в области инженерного творчества. Гостей ждут интерактивные мастер-классы от российских изобретателей, арт-перфомансы, дискуссии с легендами мира технологий. Главная тема фестиваля - "Цифровая эволюция: трансформация, которая определяет будущее".

Фестиваль был инициирован Российской венчурной компанией и реализуется Фондом поддержки проектов Национальная технологическая инициатива.