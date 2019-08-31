Кабмин утвердил план развития системы "Национальная электронная библиотека"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план развития государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением утвержден план развития НЭБ. Планом, в частности, предусматривается нормативно-правовое регулирование работы НЭБ, совершенствование применяемых в ней информационных технологий, отбор и энциклопедическая систематизация знаний из книжных, архивных, музейных и вузовских фондов, обеспечение включения в НЭБ электронных копий 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра", - говорится в пояснительной записке к документу.

Национальная электронная библиотека призвана обеспечить свободный доступ граждан ко всем изданиям и научным работам, издаваемым в стране и хранящимся в фондах российских библиотек. В рамках нацпроекта "Культура" к 2024 году 48 тыс. книжных памятников будет оцифровано и включено в НЭБ. Координатором проекта является Российская государственная библиотека (РГБ).