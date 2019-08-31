Надзор над реализацией архитектурных проектов в РФ перейдет под ответственность авторов

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Авторский надзор в области архитектуры в России перейдет под ответственность автора проекта после принятия поправок к закону "Об архитектурной деятельности в РФ". Об этом ТАСС сообщил президент Союза архитекторов России и президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

Сегодня заказчик проекта может выбирать компанию или человека, который будет осуществлять авторский надзор. И далеко не всегда это автор проекта.

"В рамках действующего законодательства строители могут вносить изменения в архитектурный проект и определять используемые материалы. Чаще всего выбор падает на наиболее дешевые варианты, позволяющие сэкономить на реализации проекта. При этом в экстренных случаях виноватым оказывается архитектор, у которого фактически нет возможности проконтролировать стадию воплощения проекта. Новый законопроект включает в себя направления от ведения концепции (эскизный проект) - эта стадия никогда не фигурировала в российском проектном деле - до авторского надзора и соблюдения архитектурного проекта, что особенно важно", - сказал он.

По словам Шумакова, самое главное в законопроекте - распределение основных функций архитектора, за счет чего в процессе строительства он становится фигурой номер один. "Это, наконец, позволит нам получить качественную архитектуру", - подчеркнул президент Союза архитекторов России.

Шумаков отметил, что действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года) утратил актуальность. "Он претерпел многочисленное количество правок, после которых отдельные его части, в принципе, утратили свой смысл. В итоге закон фактически существует лишь на бумаге. Хотя сейчас формально идет корректировка того самого проекта, но на самом деле ни одна его статья в данное время не работает", - подчеркнул он.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов также считает необходимым усилить авторские права в архитектуре. "Есть смысл обратить внимание на авторское право и усиление роли архитектора в процессе строительства. Сейчас зачастую реализация отличается от изначального проекта, это происходит без согласования с архитекторами", - прокомментировал Кузнецов ТАСС.

О законопроекте

Концепция внесения изменений в закон "Об архитектурной деятельности" была разработана еще в 2017 году. Ее поддержали Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН), Союз архитекторов России, Национальная палата инженеров. Документ также рассмотрели на заседании профильных комитетов Госдумы.

"Законопроект пишется долго и мучительно, потому как архитектурное сообщество никак не могло прийти к единому решению. Наша рабочая группа, состоящая из 20 экспертов, написала концепцию и взаимно ее согласовала, мы передали документ в Минстрой для дальнейшей разработки. Надеемся, что первая редакция закона появится уже в этом году, и весь следующий будет посвящен его принятию в Госдуме", - сказал он.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в ведомстве "концептуально поддерживается предложение о доработке федерального закона № 169-ФЗ", доклад с просьбой поддержать предложение направлен в правительство РФ.

"В рамках заседаний рабочей группы Минстроем России совместно с профессиональным сообществом осуществляется работа по рассмотрению предложений о доработке № 169-ФЗ, а также выработке консолидированной позиции в отношении необходимости и целесообразности внесения изменений в действующее законодательство о градостроительной деятельности", - пояснили ТАСС в пресс-службе. Там добавили, что в состав рабочей группы входят представители Мункультуры России, Роспатента, Союза архитекторов России, Национального объединения проектировщков и изыскателей (НОПРИЗ), РААСН, Союза малых городов России и ДОМ.РФ.