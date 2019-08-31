В аэропорту Волгограда за ночь три самолета совершили вынужденную посадку

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Аэропорт Волгограда в ночь на субботу принял три пассажирских самолета, совершивших экстренную посадку. Один борт вынужденно сел по причине технической неисправности, остальные два - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Ночью в аэропорту города экстренно село три самолета. Грозный - Внуково - по причине падения жидкости гидросистемы, пострадавших нет. Красноярск - Симферополь и Баку - Москва - из-за ухудшения состояния пассажиров, им оказана экстренная помощь", - сказали в администрации.

По данным оперативных служб аэропорта, 35-летняя пассажирка рейса Красноярск - Симферополь доставлена в больницу, обследована и отправлена на амбулаторное лечение. Пассажир самолета рейса Баку - Москва (гражданин Германии 1963 года рождения) доставлен в больницу и находится под наблюдением врачей. Пожилой россиянке, пассажирке этого же самолета, оказана помощь.

"Рейс Красноярск - Симферополь, севший вчера в 22 часа 53 минуты, улетел по назначению" - сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

"Сегодня около 09:30 (08:30 мск) оба самолета - Грозный - Внуково (Москва) и Баку - Москва вылетели из Волгограда в столицу страны. Борт Грозный - Внуково, севший из-за технических неполадок, был заменен на другой самолет", - сказала ТАСС представитель администрации аэропорта.