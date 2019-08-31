В США представили кукол Барби в образах астронавта Салли Райд и правозащитницы Розы Паркс

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Mattel, выпускающая кукол Барби, представила в США новые модели в образах женщины-астронавта Салли Райд (1951 - 2012) и участницы движения в защиту прав темнокожих Розы Паркс (1913 - 2005). Об этом говорится в опубликованном компанией заявлении.

Выпуск двух новых Барби был приурочен к дню гендерного равенства, который в США отмечали 26 августа. Mattel в марте 2018 года представила линию кукол, образ которых основан на внешности выдающихся женщин. В компании подчеркивают, что стремятся привлечь внимание детей к тем представительницам прекрасного пола, которые особенно достойны подражания. Две новые модели также вошли в эту серию, получившую название "Вдохновляющие женщины". Они выполнены таким образом, чтобы внешне - чертами лица, комплекцией и нарядом - напоминать Райд и Паркс.

Райд стала первой американкой, слетавшей в космос. Это произошло в 1983 году. Ей было тогда 32 года. До Райд в космосе побывали Валентина Терешкова в 1963 года и Светлана Савицкая - в 1982 году.

Паркс была одним из основоположников американского движения в защиту прав темнокожих. 1 декабря 1955 года она отказалась уступить место в автобусе в городе Монтгомери (штат Алабама) белому мужчине. Действовавший в то время в штате закон предписывал темнокожим американцам садиться в автобусе только на последние ряды сидений. Нарушение этого правила привело к тому, что Паркс была арестована и оштрафована. После этого случая начались массовые выступления афроамериканцев в защиту их прав. Власти в конечном счете были вынуждены отменить расовую сегрегацию на транспорте.

В серию "Вдохновляющие женщины" также входят, в частности, куклы в образе мексиканской художница Фриды Кало, американки Амелии Эрхарт, которая была первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан, а также американской исследовательницы Кэтрин Джонсон, внесшей большой вклад в развитие компьютеров для нужд освоения космоса. К куклам прилагаются материалы, рассказывающие о достижениях женщин, ставших прообразом для кукол.

О куклах Барби

Первая кукла Барби была выпущена в 1959 году. С конца 1960-х годов стали появляться модели этих кукол, изображающие афроамериканок и представительниц других расовых и этнических групп.