В ЕАО обратятся к военным с просьбой установить мост на размытом паводком участке трассы

ТАСС, 31 августа. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь поручил подготовить обращение к командующему Восточным военным округом Геннадию Жидко о возможности установки силами Минобороны мостового переезда на размытом паводком участке федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" в районе села Волочаевка, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального правительства.

В области действует режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой. Паводок в ночь на субботу размыл участок федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" в районе села Волочаевка, из-за чего было нарушено движение между населенными пунктами области и Хабаровского края. На этом участке осуществляется реверсивное движение.

"Ночью движение на трассе было приостановлено для всех видов транспорта из-за подъема паводковых вод и размытия дороги. В настоящее время ведутся работы, в реверсивном движении транспорт передвигается. Губернатором области дано указание подготовить обращение к командующему Восточным военным округом о возможности установки мостового переезда силами Министерства обороны Российской Федерации на этом участке дороги", - говорится в сообщении.

Ситуация с ремонтом участка дороги по федеральной трассе в районе поселка Волочаевка находится на контроле губернатора области.

Осуществляется подвоз питьевой воды, организованы пункты питания. Для организации безопасного проезда работают оперативные группы МЧС и МВД.