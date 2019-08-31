Победители конкурса "Лидеры России" начали восхождение на вершину Эльбруса

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победители второго конкурса управленцев "Лидеры России" приступили к подъему на самую высокую вершину России и Европы - гору Эльбрус. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Акклиматизационный выход завершился, началось восхождение на вершину горы Эльбрус. Экспедиция проходит с учетом всех требований безопасности и завершится в начале сентября", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, восхождение станет хорошей проверкой и личных качеств, и умения работать в команде. "Горы - это всегда преодоление, всегда движение вперед. С одной стороны - вести других за собой, с другой - слышать товарищей по команде. Это касается и жизни, и работы любого управленца", - приводятся в пресс-релизе слова Комиссарова.

Как уточнили в АНО, подготовка к восхождению началась 26 августа, когда победители конкурса совершили акклиматизационную экспедицию в ущелье Ирикчат.

"Я первый раз в горах и понимаю, что на такой высоте люди раскрываются по-новому. Также здесь больше возможностей узнать себя. История восхождения - это история о преодолении и о мотивации. Подобные мероприятия полностью переформатируют ценности и личность в целом", - рассказал советник генерального директора ПАО "Россети", победитель конкурса Николай Парфентьев.

В пресс-службе напомнили, что восхождение на Эльбрус становится традицией - в прошлом году на вершину поднимались победители первого конкурса "Лидеры России", которые во время экспедиции заявили о создании клуба "Эльбрус".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.