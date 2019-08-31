Власти КБР намерены восстановить альпинистские лагеря с участием частных инвесторов

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены восстановить туристско-альпинистские базы при участии частных инвесторов. Об этом ТАСС сообщил министр курортов и туризма региона Мурат Шогенцуков.

"На сегодняшний день два лагеря - "Чегем" и "Башиль" (активно работающие ранее туристические базы, расположенные в верховьях Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии - прим. ТАСС) полностью переданы в госсобственность. Места, где они расположены, - уникальнейшие: нарзанные источники, хвойный лес, горы, одна из которых Тихтенген (альпинисты называют его соперником Эльбруса, высота достигает 4617 метров - прим. ТАСС). Для того чтобы все заработало на современном уровне нужны немалые инвестиции и плотное сотрудничество с местными жителями. Учитывая современные технологии, базы можно восстановить в течение одного года", - сказал Шогенцуков.

Подобные учреждения, отметил он, строятся по принципу государственно-частного партнерства. Государство обеспечивает условия для туристической деятельности, включая предоставление территории и формат хозяйствования, а инвестор вкладыает средства в объекты и инфраструктуру.

Министр подчеркнул, что власти занялись данными вопросами вплотную. "По аналогичной схеме возможна работа и с лагерями в Приэльбрусье. Сейчас достигнуты определенные договоренности с пограничным управлением по Кабардино-Балкарии по облегчению процедуры прохода на определенные высоты, куда стремятся альпинисты, работа в этом направлении продолжается",- добавил собеседник агентства.

В качестве положительного примера он привел эффективно работающую учебно-тренировочную альпинистскую базу "Безенги".

"Не каждый регион и даже страна может похвастаться такими возможностями для альпинизма и туризма. Альплагерь "Безенги" на протяжении 60 лет их сохраняет и развивает. Это перспективное, любимое уже тремя поколениями место. Уверен, у этого места большое будущее", - добавил министр.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы.