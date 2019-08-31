Генсек ООН прибыл на восток ДР Конго, где зафиксирована активность вируса Эбола

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Демократическую Республику Конго (ДРК), его самолет приземлился в аэропорту города Гома на востоке страны, где находится эпицентр нынешней вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Об этом сообщил ТАСС из Гомы официальный представитель делегации ООН Матиас Гиллманн.

"Цель моей поездки - выразить солидарность с жертвами, их семьями, конголезским народом и теми, кто мужественно борется с искоренением этой эпидемии", - написал Гутерриш в Twitter накануне прибытия в ДРК.

Генсек ООН в субботу значительную часть времени проведет в крупнейшем городе на востоке страны - Гоме и в близлежащих районах, уточнил Гиллманн. Там развернуты несколько медицинских центров по борьбе с вирусом Эбола. В Гоме, население которого превышает 1 млн человек, нынешним летом также были зафиксированы четыре случая БВВЭ.

В воскресенье генсек ООН, по словам Гиллманна, посетит провинцию Северное Киву и города Бени и Мангина, где отмечено наибольшее число инфицированных вирусом Эбола. Он также встретится с работниками развернутых там врачебных центров. Гутерриш также прибудет столицу страны Киншасу, где в понедельник проведет встречу с президентом ДРК Феликсом Чисекеди. В поездке генсека ООН сопровождает международная делегация, в которую входит в том числе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

За сутки до прибытия делегации ООН правительство ДРК объявило о том, что число умерших от вируса Эбола превысило в стране 2 тыс. человек, а число заболевших БВВЭ составляет более 3 тыс.

Нынешняя вспышка БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".