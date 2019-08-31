Голодец высоко оценила темпы развития Кавминвод

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 31 августа. /ТАСС/. Кавказские Минеральные Воды развиваются очень высокими темпами. Частные годовые инвестиции в экономику региона составляют 30 млрд рублей, сообщила в субботу заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

"То, что я сегодня видела, это стоит показать всей стране, такие темпы развития курорта, на таком хорошем уровне, они должны быть отмечены, они должны быть известны. Огромный приток инвестиций в регион, сегодня частные инвестиции годовые превышают 30 млрд рублей, плюс поддержка и встраивание в различные программы", - сказала Голодец на совещании на тему "О разработке плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года", которое проходит в Железноводске.

По ее словам, у курорта хороший турпоток.

"1,2 млн отдыхающих за прошлый год - очень серьезная цифра. Мы понимаем, что сюда на Кавминводы люди едут поправить здоровье, мы с ними сегодня говорили. И я призываю к серьезному разговору на тему развития потенциала, какой шаг мы делаем в рамках новой стратегии развития туризма для того, чтобы поддержать район Кавминвод и еще несколько серьезных потенциальных точек развития на территории РФ", - добавила зампред правительства РФ.