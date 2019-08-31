Минкавказ: подпрограмма развития Кавминвод должна включать все города-курорты

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа предложит правительству РФ включить в подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод все города-курорты Ставрополья. Об этом сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв на совещании на тему "О разработке плана мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года", которое проходит в субботу в Железноводске.

"В текущем году выделен 1,2 млрд рублей на Кисловодск и Пятигорск, это два города-курорта. Мы видим, что этот эксперимент проходит успешно. Мы полагаем, что в следующем году мы будем выходить с инициативой перед правительством о том, чтобы эта подпрограмма охватила все города-курорты Кавминвод", - сказала Чеботарев.

По его словам, реализация программы началась в 2019 году.

"С этого года началась реализация программы развития СКФО, которую реализует министерство. Подпрограмма называется "Комплексное развитие Кавказских Минеральных Вод". Идея реализации подпрограммы была высказана губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым в июле прошлого года", - добавил министр.