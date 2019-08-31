Военные химики дезинфицируют два села в Приамурье, чтобы не допустить распространения АЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Военные химики проводят дезинфекцию территорий в двух селах Приамурья, чтобы не допустить распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) в крупных свиноводческих комплексах в Амурской области, где введен режим ЧС из-за вспышек этого заболевания. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления ветеринарии и племенного животноводства региона.

"К дезинфекции территорий в двух амурских селах привлечены две бригады воинской части РХБ защиты общевойсковой армии Восточного военного округа. Военные химики работают над тем, чтобы не пустить вирус АЧС к двум крупным свиноводческим комплексам, расположенным рядом с угрожаемой зоной. В ООО "АГРО-СЕВ" в селе Крестовоздвиженка Константиновского района содержится 11 тыс. голов свиней, в агрофирме "Партизан" в Тамбовском районе - 6 тыс. голов", - говорится в сообщении.

Военные химики обрабатывают территорию вокруг свинокомплексов, а также улицы данных населенных пунктов и подъездные пути к ним. Работают две бригады, в каждой из них 25 человек и 5 единиц техники. Накануне были закончены работы по отчуждению свинопоголовья в селе Асташиха Бурейского района, где утилизировано 74 свиньи в десяти личных подсобных хозяйствах.

Карантин из-за вируса АЧС введен на территории 4 районов области: Тамбовского, Благовещенского, Ивановского и Бурейского. В зону отчуждения попали 20 населенных пунктов с общим количеством 6806 голов свиней.

В пятницу в Приамурье введен временный запрет на продажу амурской свинины из-за вспышек в регионе АЧС. Нарушителям грозит административная ответственность: для них предусмотрены штрафы: для физических лиц от 3 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. рублей. Специалисты областного управления Россельхознадзора усилили работы на таможенных пунктах пропуска, железнодорожных вокзалах, в аэропорту и на постах ДПС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Для человека АЧС не представляет опасности.