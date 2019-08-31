Очистку дна реки Ловать в Новгородской области планируют завершить за два месяца

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Очистку и углубление дна реки Ловать, впадающей в озеро Ильмень, начали в Новгородской области, их планируют завершить в течение двух месяцев, за это время со дна водоема уберут более 140 тыс. куб. м грунта, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в субботу.

Очистка дна реки должна благоприятно повлиять на заход рыбы на нерест в Ловатскую пойму и выход молоди в озеро Ильмень.

"Работы по очистке и углублению дна в устье реки Ловать начались. Проектом предусмотрено изъятие более 140 тыс. куб. м грунта. Он после будет использован для укрепления берега реки", - сказали в пресс-службе, уточнив, что мелиоративные работы планируют вести в течение двух месяцев, финансирование составит порядка 70 млн рублей федеральных средств.

Президент России в 2016 году поручил обеспечить проведение рыбохозяйственной мелиорации в пойме озера Ильмень и устьях рек Ниша, Ловать, Мста, Шелонь. В следующем году специалисты очистили часть территорий от ивняка и болотной травы, и мелиорация была отложена на 2018 год из-за подъема уровня воды. В 2018 году работы вновь были отложены, уже из подрядчика, который отказался их выполнять.

"Были сложности ранее, озеро у нас интересное, колеблется уровень воды. Сначала, когда проектировали первые работы, их спроектировали по большому уровню воды, а когда пришло время проводить работы - вода резко упала, и технике было не зайти. Вторые контракты сделаны так, чтобы и по малой, и по большой воде могла проводится мелиорация. Сейчас бы при любом раскладе она состоялась", - цитируют в пресс-службе председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрия Графова.

В озеро Ильмень впадают около 50 рек, оно является основным водоемом Новгородской области, где ежегодно добывают около 3 тыс. т рыбы, однако размножение промысловой рыбы на данный момент затруднено из-за обмеления и зарастания кустарниками нерестилищ. На расчистку озера и русла рек необходимо 400 млн рублей в течение пяти лет.