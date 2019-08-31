Медведев поздравил первокурсников СПбГУ с посвящением в студенты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с праздником посвящения в студенты и началом учебного года профессорско-преподавательский состав, студентов и аспирантов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Текст поздравления опубликован в субботу на сайте правительства России.

"Сегодня особый, волнительный и очень важный для каждого из вас день - начало нового учебного года, а значит, и нового этапа в жизни. Вам посчастливилось поступить в Санкт-Петербургский государственный университет - один из главных вузов страны, признанный мировой центр образования, науки и инноваций", - отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам премьера, СПбГУ не только хранит традиции, но и постоянно развивается. Медведев отметил, что вуз славится своими преподавателями, которые внимательно относятся к каждому студенту и передают им любовь к науке и будущей профессии.

"Впереди у вас замечательная студенческая пора, наполненная множеством событий. Уверен, что навыки, которые вы приобретете в стенах Санкт-Петербургского государственного университета, помогут вам стать специалистами высокого класса, востребованными в разных отраслях экономики, на государственной службе и в бизнесе. И конечно, вы обязательно найдете здесь новых друзей", - подчеркнул премьер. Он пожелал студентам успехов и благополучия.