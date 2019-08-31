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Кабмин одобрил законопроект о субсидиях регионам на строительство объектов здравоохранения

Хакасии, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям выделят 421,5 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о выделении субсидий на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах России. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Проектом предусматривается выделение в 2019 году ассигнований в размере 421 498,3 тыс. рублей Республике Хакасия, Красноярскому краю, Кемеровской и Самарской областям для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, завершения расчетов по заключенным государственным контрактам и укрепления материально-технической базы медицинских организаций" - отмечается в публикации.

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