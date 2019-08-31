Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Москве доставят в Словению

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве будет доставлена в Словению. Торжественная церемония, в ходе которой она была помещена в специальную лампаду для последующей транспортировки в Любляну, прошла в субботу в российской столице.

"Этот символический акт - напоминание о нашей общей исторической памяти, мы понимаем, что решающий вклад в победу над фашизмом внесла Красная армия, но при этом мы отдаем должное и действиям наших союзников, мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей стран, оккупированных Гитлером, которые сражались с нацистами в составе отрядов сопротивления. Эта общая память должна сохраняться для того, чтобы защитить будущие поколения от той страшной трагедии", - сказал на церемонии председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

В ходе церемонии, в которой также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Почетный караул и военный оркестр, прошла минута молчания и возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду для последующей транспортировки на территорию Словении спецбортом министерства обороны РФ. В воскресенье, 1 сентября, огонь будет доставлен в Любляну, и при участии представителей российской делегации, зажжен у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". Церемония зажжения Вечного огня приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны.

Это будет первый Вечный огонь, зажженный за последние десятилетия в столице страны-члена ЕС и НАТО.

Памятник "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн" открыли в Любляне президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор в июле 2016 года. Памятник установлен в Мемориальном парке "Жале" совместными усилиями посольства Российской Федерации в Словении и Российского военно-исторического общества (РВИО). Открытие мемориала стало одним из центральных событий в рамках празднования столетия символа российско-словенской дружбы - Русской часовни под альпийским перевалом Вршич, возведенной в память о российских воинах, погибших в этих местах в годы Первой мировой войны.

В годы Второй мировой войны в словенском Мариборе действовал концлагерь для советских военнопленных, где в 1941-1942 годах погибли более 5 тыс. красноармейцев.