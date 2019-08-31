Отрекшегося от испанского престола Хуана Карлоса I выписали из больницы

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, выписан из больницы после операции на сердце. Об этом сообщила в субботу газета El Mundo.

Операция прошла в больнице населенного пункта Посуэло-де-Аларкон (автономное сообщество Мадрид) неделю назад. 81-летний экс-глава государства перенес троекратное коронарное шунтирование. Медики считают, что его восстановление проходит удовлетворительно. Теперь в самое ближайшее время отец нынешнего короля покинет больницу.

Хуан Карлос I взошел на престол в 1975 году практически сразу после кончины диктатора Франсиско Франко (1892-1975). Именно с отцом Филиппа VI связывают переход Испании к демократии. Отречься от престола Хуан Карлос I решил для того, чтобы фактически спасти имидж монархии после череды скандалов вокруг членов королевской семьи. Имидж испанской короны пострадал в 2012 году, когда монарх принял участие в охоте на слонов в Ботсване, где получил травму бедра. Сразу после этого рейтинг Хуана Карлоса I заметно упал. Но особый ущерб репутации королевской семьи нанес громкий коррупционный скандал, в который оказалась вовлечена дочь монарха инфанта Кристина и ее супруг Иньяки Урдангарин. Член испанской королевской семьи впервые оказался на скамье подсудимых, Кристину подозревали в причастности к финансовым махинациям ее мужа. Тогда, в 2014 году, чтобы спасти имидж монархии, Хуан Карлос I объявил о решении отречься от престола в пользу своего 46-летнего сына. Несмотря на то, что он утратил статус главы государства и верховного главнокомандующего, он считается заслуженным королем Испании.