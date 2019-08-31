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Медики рассказали о состоянии пострадавшей при жесткой посадке самолета девочки

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье 12-летняя девочка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"После падения легкомоторного самолета в Московской области 12-летняя пассажирка доставлена в Клинскую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент девочка находится в реанимации. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в Клинском районе Московской области. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находились два человека. Пилот погиб на месте происшествия, пассажир - 12-летняя девочка - госпитализирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, проверяется версия, что пилот оказывал коммерческие услуги.

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