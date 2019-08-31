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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована

Заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и низких зарплат написали шесть хирургов Центральной городской больницы №1, позже медики отозвали заявления

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Челябинскую область.

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"Насколько я знаю, вопросы все урегулированы. Федеральное министерство здравоохранения направляло проверку. По той информации, которая у меня есть, вопросы там разрешены", - сказала Голикова.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила. Причинами такого решения они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже медики отозвали заявления.

В субботу проходит рабочая поездка Голиковой в Челябинскую область, во время которой она провела встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Текслером, осмотрела Челябинскую областную больницу и площадку с поступившими в регион новыми автомобилями скорой медицинской помощи.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаМассовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
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