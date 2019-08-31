Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Челябинскую область.

Шестеро хирургов решили уволиться из больницы в Нижнем Тагиле. Что известно о ситуации

"Насколько я знаю, вопросы все урегулированы. Федеральное министерство здравоохранения направляло проверку. По той информации, которая у меня есть, вопросы там разрешены", - сказала Голикова.

Заявления об увольнении написали шесть хирургов Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила. Причинами такого решения они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. Позже медики отозвали заявления.

В субботу проходит рабочая поездка Голиковой в Челябинскую область, во время которой она провела встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Текслером, осмотрела Челябинскую областную больницу и площадку с поступившими в регион новыми автомобилями скорой медицинской помощи.