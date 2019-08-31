В Дагестане сотрудники МЧС спасли застрявшего в вентиляционной шахте девятиэтажки котенка

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Спасатели в Каспийске (Дагестан) вытащили котенка, застрявшего в вентиляционной шахте многоэтажного жилого дома, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"В Каспийске из вентиляционной шахты на первом этаже девятиэтажного дома спасатели извлекли застрявшего котенка. Предположительно котенок упал с чердака в шахту дома, где и мяукал почти два дня, пока хозяин одной из квартир на первом этаже не услышал мяуканье и не вызвал спасателей", - сообщили в пресс-службе.

По вызову прибыли спасатели Каспийской межрайонной поисково-спасательной службы МЧС Дагестана Арсен Шамилов и Нурпаша Арсланов. С помощью перфоратора они проделали в стене отверстие и вытащили котенка живым и невредимым.