Матвиенко отметила масштаб строительства соцобъектов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала прорывным масштаб строительства социальных объектов в Санкт-Петербурге. Ранее город отставал в социальном сфере, заявила она в субботу журналистам.

"Наконец будет прорывное движение в строительстве школ и других социальных объектов. Город отставал в социальном развитии <…> развивалось жилищное строительство, и не хватало, особенно в районах новостроек, школ, детских садов, поликлиник. Это неправильно, должно идти гармоничное экономическое и социальное развитие", - сказала Матвиенко.

По ее словам, до конца 2019 года в Петербурге должно быть введено 11 новых школ и 40 других социальных объектов - больниц, поликлиник, детских садов.

Особое внимание спикер Совфеда уделила развитию детских поликлиник. "Детские поликлиники - новый подход абсолютно. Справедливые жалобы горожан на очереди в поликлиниках, на нехватку узких специалистов. Создание "умных", современных поликлиник, безусловно, заметят все горожане", - отметила председатель Совета Федерации.

Еще один важный шаг в социальной сфере, по ее словам, благоустройства дворов. "Это то место, где люди проживают, они должны проживать в комфортных условиях. Выделено больше 6 млрд на программу благоустройства <…> конечно, не сразу, но люди будут видеть и чувствовать позитивные изменения", - подчеркнула Матвиенко.

Выбор названия арт-парка

Матвиенко также считает, что название арт-парка, который планируется создать на берегу Малой Невы в Санкт-Петербурге, должно быть выбрано с учетом мнения большинства горожан.

"Любой проект можно реализовать только при поддержке города, жителей <…> Власти должны всегда не просто слушать - слышать горожан, и выбрать самое правильное решение, которое было бы компромиссным и было бы поддержано большинством горожан", - сказала спикер Совфеда.

Говоря в целом о проекте, она высоко оценила идею его создания. "Очень яркий, хороший и интересный проект, впервые реализуемый в таких масштабах в центре города, - арт-парк, который поддержал президент", - сказала Матвиенко, отметив важность вовлечения горожан во все стадии обсуждения проекта.

В целом она также отметила позитивные изменения в благоустройстве города. "Развернута масштабная программа по благоустройству, по приведению в порядок парков и скверов, закладываются новые парки", - сказала Матвиенко.

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле. Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

Как ранее сообщал президент петербургского союза архитекторов Олег Романов, в рамках проводимого общественного голосования по поводу его названия лидируют "Тучков буян" и "Романовский". Среди других вариантов, которые предлагали в том числе сами горожане, есть "Ленинградский", "Петроградский", "Невский сад", "Сердце Петербурга".