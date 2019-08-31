Дополнительными программами по искусству в России охвачены более 5 млн школьников

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Более 5 млн детей в России занимаются по дополнительным образовательным программам в области искусства в обычных школах. Об этом сообщила в субботу заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец в Нальчике в ходе совещания по вопросу подготовки организаций культуры, физической культуры и спорта к началу учебного года.

"Сегодня в РФ более 5 млн детей занимаются по дополнительным образовательным программам в области искусства в обычных школах. Кроме того, ребята ходят и занимаются в музыкальных школах РФ, в школах искусств, относящихся к ведению Минкультуры", - сказала она.

Голодец также отметила, что в области физической культуры и спорта дополнительными программами занимаются 3,9 млн детей.