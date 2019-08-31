Дайверы из Бельгии исследуют дно высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 31 августа. /ТАСС/. Дайверы международного клуба Divemonkey из Бельгии исследует дно высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне. Об этом сообщил журналистам министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"Команда планирует провести экспедицию на территории Чеченской Республики, а именно с 2 по 4 сентября будут проводит погружения на высокогорном озере Кезеной-Ам с целью полного достижения дна, научного исследования и картографии данного озера", - сказал Байтазиев.

По его словам, экспедиция также исследует Галанчожское озеро. "При нашем содействии члены клуба Divemonkey будут транспортированы со своим высококлассным, современным оборудованием на Галанчожское озеро где в течение остальных трех дней будут исследовать озеро, ночуя в палатках, которые они планируют установить. Завершая свою экспедицию под названием "Чеченский проект", представители клуба планируют провести погружения в пещеру у истока реки Гумс", - добавил министр.

Казеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана на высоте 1 869 метров над уровнем моря. Котловина озера имеет крутые склоны и плоское дно. Глубина озера достигает минимум 74 метров, однако есть впадины, точная глубина которых до сих пор не зафиксирована. Протяженность озера с севера на юг - 2 км, а с запада на восток - 2,7 км.