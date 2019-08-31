Центр продвижения туристического потенциала города Санья открылся в Индии

САНЬЯ /Китай/, 31 августа. /ТАСС/. Центр продвижения туристического потенциала китайского курортного города Санья (южная провинция Хайнань) открылся в Индии. Он начал действовать в Нью-Дели с 23 августа, сообщает хайнаньский новостной портал " Наньхайван ".

Центр был создан Управлением по делам туризма, культуры, теле- и радиовещания и спорта города Санья в целях популяризации в Индии этого китайского курорта.

В 2018 году, пишет портал, порядка 30 млн человек из Индии совершили заграничные поездки с туристическими целями. По объемам рынка выездного туризма эта страна занимает второе место в Азии и вызывает большой интерес туроператоров во всем мире.

Индийские туристы предпочитают отдыхать в основном в Таиланде и Индонезии, но готовы открывать и новые направления, в числе которых вполне может быть и Санья. Город привлекает гостей развитой инфраструктурой и живописной природой, а также возможностью проведения свадебных и других семейных торжеств в тропиках на берегу Южно-Китайского моря. В следующем году Санья планирует принять не менее 5 тыс. туристов из Индии.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.