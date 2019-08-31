Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает гостей ВЭФ-2019

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Теплая погода без больших осадков установится в Приморье со 2 сентября. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"После невероятно сильных дождей в Приморье наступает период комфортной и хорошей погоды, связанный с перемещением антициклона. Уже со второго числа устанавливается такой температурный фон, что днем в районе 20 градусов", - сказал он.

Вильфанд также отметил, что небольшие осадки возможны в середине недели, в остальном гостей ВЭФ-2019 ожидает благоприятная погода.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.