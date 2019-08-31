Вильфанд считает, что Парижское соглашение по климату сократит угрозу таяния ледников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ратификация Парижского соглашения по климату поможет сократить вдвое угрозу таяния ледников в ближайшие 50 лет при условии единого и согласованного мирового подхода к решению проблемы. Об этом заявил журналистам в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В этом году будет ратифицировано в нашей стране Парижское соглашение по климату, мне кажется, что только этот единый и согласованный подход может спасти ситуацию [относительно таяния ледников], но спасти не сразу", - сказал он.

По словам Вильфанда, если во всем мире в ближайшее время сократится увеличение концентрации газов, создающих парниковый эффект, только через 40-50 лет вдвое сократится вероятность угрозы.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, договор перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран.

Россия планирует ратифицировать соглашение до конца текущего года. Целью является сокращение выбросов парниковых газов к 2020 года до уровня не более 75% от их объема в 1990 году. Планируется, что на протяжении 35 лет Россия будет удерживать испарения на одном уровне.