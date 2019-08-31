Продавщица мороженого рассказала, почему Путин подошел к ней во второй раз

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Продавщица мороженого на МАКС-2019 Екатерина Сафронова рассказала, почему президент РФ Владимир Путин подошел к ней во второй раз.

"Наша компания уже третий год работает на МАКС, занимается организацией торговли и питания, и я вместе со своей командой тоже там третий год, так совпало", - сказала она в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Девушка работает менеджером по организации торговли и питания. Кроме того, она выразила надежду, что ее команда будет работать на МАКС и в следующем году.

"Для этого надо показать хорошие результаты в этом году, поэтому МАКС продолжается - мы стараемся", - заключила она.

Во вторник после осмотра экспозиций авиасалона МАКС делегации во главе с российским лидером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом угостились мороженым. Путин остановил свой выбор на корзинке с мороженым "Коровка из Кореновки", взяв шоколадный и сливочный стаканчики. Для Путина покупать мороженое на МАКС - уже своего рода традиция. В частности, во время авиасалона МАКС в Жуковском в 2017 году глава государства угостил мороженым членов правительства.