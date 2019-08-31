Жители Петербурга смогут выбрать концепцию арт-парка в рамках международного конкурса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Жители Петербурга выберут концепцию арт-парка на набережной Малой Невы в рамках открытого международного конкурса ДОМ.РФ и администрации Санкт-Петербурга. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Горожане ждали больше ста лет, когда здесь будет парк, и президент поддержал инициативу горожан: здесь будет прекрасный парк. Сейчас совместно с ДОМ.РФ мы объявляем конкурс на концепцию, что будет в этом парке, какие элементы, что будет в подземном пространстве, будет ли здесь фонтан, как будет выглядеть парк. Я думаю, что этот парк будет самым лучшим в мире. Выбор будет обязательно за горожанами: какой горожане выберут вариант, тот и будет реализован", - сказал Беглов во время посещения объекта.

Парк будет возводиться с привлечением средств федерального и городского бюджетов, добавил он.

Конкурс будет проводиться при поддержке финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, рассказал в ходе посещения площадки генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник. "Конкурс на концепцию парка на Ватном острове станет первым проектом ДОМ.РФ в области развития городской среды в Санкт-Петербурге. С участием жителей города будут выбраны лучшие концепции для развития территории", - сказал Плутник.

Организатором конкурса выступит Фонд ДОМ.РФ по городской среде в партнёрстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". К участию в первом этапе будут приглашены ведущие международные и российские ландшафтные архитекторы. Во второй этап конкурса допускаются 6 команд, отобранных членами жюри на основании квалификационного рейтинга. Победителя выберут жители города в ходе общественных обсуждений весной 2020 года.

Плутник добавил, что при подготовке технического задания организаторы будут учитывать пожелания горожан относительно формата парка - развлекательного или для спокойных прогулок. Высказать свои пожелания жители Петербурга также смогут на специально городском ресурсе. Конкурс будет проводиться с учетом опыта Москвы при разработке концепции проекта парка "Зарядье" и конкурса ДОМ.РФ совместно с РЖД на развитие привокзальных территорий в столице. В жюри войдут как российские, так и международные эксперты, добавил генеральный директор ДОМ.РФ. По его словам, конкурс стартует в течение двух месяцев.

Новый парк в центре Петербурга

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России и председателя правительства РФ.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.

Центральный парк в Санкт-Петербурге позволит создать новый городской центр культуры, образования и досуга для 11 млн посетителей ежегодно, а также объединить главные достопримечательности, пешеходные и зеленые зоны города в единый маршрут. Из парка будет открыт прямой доступ к воде, также появятся новые панорамные виды на историческую часть города.